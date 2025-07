Le bouche à oreille Rue Jean Teillet Saint-Junien

Rue Jean Teillet Médiathèque salle Laurentine Teillet Saint-Junien Haute-Vienne

Un rendez-vous convivial pour échanger sur vos découvertes culturelles !

Le Bouche-à-oreille de la Médiathèque revient en 2025 ! Ce moment d’échange permet à chacun de partager ses coups de cœur et découvertes

Livres CD Films & DVD Podcasts Spectacles Expositions Excursions culturelles Bons plans et astuces numériques

Que vous soyez passionné de lecture, amateur de cinéma, féru de podcasts ou simplement curieux, venez partager vos découvertes et repartir avec de nouvelles idées !

Gratuit sur réservation par téléphone ou par SMS ou par mail. .

Rue Jean Teillet Médiathèque salle Laurentine Teillet Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 17 17 culture@saint-junien.fr

