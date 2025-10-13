Le Boucher – de Claude Chabrol Cinématographe (Le) Nantes

Le Boucher – de Claude Chabrol Cinématographe (Le) Nantes lundi 13 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-13 20:30 –

Gratuit : non 6 € / 4 € / 3 € Plein tarif 6 €tarif réduit 4 € (carte Cézam, Tourisme et Loisirs, CCP, COS, université permanente, Moneko)tarif réduit 3 € (Enfants, étudiant·es, demandeurs d’emploi, CartS, bénéficiaires RSA, TU-Nantes, bénéficiaires AAH gratuité accomp., Carte Blanche) Tout public

« Le Boucher » de Claude Chabrol (France, 1970) 1h30avec Stéphane Audran, Jean YanneDans un village du Périgord, la vie quotidienne des habitants cesse brusquement d’être tranquille. Des femmes sont égorgées. Par qui ? Le boucher, qui a fait les guerres d’Indochine et d’Algerie, semble devenir le suspect numero un aux yeux de la directrice d’école, qui ressentait pour lui de tendres sentiments. Séance suivie d’une analyse filmique menée par Antoine Bourg.

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 0285520010 https://www.lecinematographe.com