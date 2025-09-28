LE BOUCHER La Comète Châlons-en-Champagne
CINÉ CONFÉRENCE LE DIMANCHE 28 SEPTEMBRE SUR « LE BOUCHER » DE CLAUDE CHABROL À 17H (ENTRÉE GRATUITE) – PROJECTION DU FILM À 18H (ENTRÉE PAYANTE) — À un repas de noces, Mlle Hélène, jeune directrice d’école, fait la connaissance de Popaul, le boucher du bourg, ancien des guerres d’Indochine et d’Algérie. Ils se revoient volontiers et demeurent bons amis. Un jour, on découvre une fille assassinée à coups de couteau… Une institutrice, un boucher, une série de meurtres… Avec une précision glaçante, Chabrol tisse le lien ambigu entre deux solitudes.
La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
