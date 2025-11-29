Le Boudoir Médiathèque Loudun
Le Boudoir Médiathèque Loudun samedi 29 novembre 2025.
Le Boudoir
Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
New Romance, romance historique ou contemporaine…
Les grandes histoires d’amour vous font rêver ? Venez rencontrer d’autres passionné.e.s pour échanger en toute simplicité
Sur réservation à partir de 16 ans et adulte .
Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26 mediatheque.loudun@pays-loudunais.fr
English : Le Boudoir
German : Le Boudoir
Italiano :
Espanol : Le Boudoir
L’événement Le Boudoir Loudun a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme du Pays Loudunais