Le Boudoir Médiathèque Loudun

Le Boudoir Médiathèque Loudun samedi 29 novembre 2025.

Le Boudoir

Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

New Romance, romance historique ou contemporaine…

Les grandes histoires d’amour vous font rêver ? Venez rencontrer d’autres passionné.e.s pour échanger en toute simplicité

Sur réservation à partir de 16 ans et adulte .

Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26 mediatheque.loudun@pays-loudunais.fr

English : Le Boudoir

German : Le Boudoir

Italiano :

Espanol : Le Boudoir

L’événement Le Boudoir Loudun a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme du Pays Loudunais