Le Boudoir Médiathèque Loudun samedi 7 février 2026.
Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun Vienne
New Romance, romance historique ou contemporaine…
Les grandes histoires d’amour vous font rêver ? Venez rencontrer d’autres passionné.e.s pour échanger en toute simplicité
Sur réservation à partir de 16 ans et adulte .
Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26 mediatheque.loudun@pays-loudunais.fr
