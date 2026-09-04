Informations pratiques

Chambray-lès-Tours

Le boudoir par la Tite Compagnie : Le voyage

9 Avenue des Platanes Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 15:00:00

fin : 2026-11-03 16:00:00

Date(s) :

2026-11-03

Et si vous vous offriez une heure hors du temps ? Poussez la porte d’une causerie littéraire pas comme les autres et laissez-vous embarquer dans l’univers des grands auteurs du théâtre, de la littérature et de la poésie. En buvant un thé, avec deux comédiens autour du thème le voyage.

Et si vous vous offriez une heure hors du temps ? Poussez la porte d’une causerie littéraire pas comme les autres et laissez-vous embarquer dans l’univers des grands auteurs du théâtre, de la littérature et de la poésie. En buvant un thé, avec deux comédiens autour du thème le voyage. 0 .

9 Avenue des Platanes Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 48 45 82 lvaucelle@ville-chambray-les-tours.fr

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English :

How about treating yourself to an hour away from the hustle and bustle? Step inside a literary discussion unlike any other and let yourself be swept away into the world of the great authors of theater, literature, and poetry. Enjoy a cup of tea with two actors as they explore the theme of travel.

L’événement Le boudoir par la Tite Compagnie : Le voyage Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2026-09-04 par ADT 37