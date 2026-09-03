Le boudoir par la Tite Compagnie: l’ivresse Chambray-lès-Tours
mardi 2 février 2027 · Chambray-lès-Tours
Informations pratiques
Chambray-lès-Tours
Le boudoir par la Tite Compagnie: l’ivresse
9 Avenue des Platanes Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2027-02-02 15:00:00
fin : 2027-02-02 16:00:00
Date(s) :
2027-02-02
Et si vous vous offriez une heure hors du temps ? Poussez la porte d’une causerie littéraire pas comme les autres et laissez-vous embarquer dans l’univers des grands auteurs du théâtre, de la littérature et de la poésie, buvant un thé, avec 2 comédiens autour du thème de l’ivresse.
Et si vous vous offriez une heure hors du temps ? Poussez la porte d’une causerie littéraire pas comme les autres et laissez-vous embarquer dans l’univers des grands auteurs du théâtre, de la littérature et de la poésie, buvant un thé, avec 2 comédiens autour du thème de l’ivresse. .
9 Avenue des Platanes Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 48 48 82 lvaucelle@ville-chambray-les-tours.fr
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English :
How about treating yourself to an hour away from the hustle and bustle? Step into a literary discussion unlike any other and let yourself be swept away into the world of the great authors of theater, literature, and poetry, while sipping tea with two actors as they explore the theme of intoxication.
L’événement Le boudoir par la Tite Compagnie: l’ivresse Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2026-09-03 par ADT 37
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