Le Bouffay au fil des âges Commune libre du Bouffay Nantes dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 09:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public, Etudiant, En famille, Adulte

Journées Européennes du Patrimoine 2025 : découvrez la Commune Libre du Bouffay à Nantes Les Journées Européennes du Patrimoine sont chaque année l’occasion de découvrir des lieux, des histoires et des traditions qui font la richesse de nos villes. À Nantes, le quartier du Bouffay, berceau historique de la ville, ouvre ses portes à tous pour partager son patrimoine vivant et ses festivités grâce à la Commune Libre du Bouffay, association emblématique de la ville depuis 1974. Cette année, les visiteurs auront l’occasion de plonger dans l’histoire, la culture et les traditions du quartier à travers balades commentées, expositions, animations musicales et démonstrations artistiques.Que vous soyez Nantais·e, visiteur ou simple curieux·se, les Journées Européennes du Patrimoine au Bouffay sont l’occasion de :> Découvrir des balades commentées, la fresque et la vigne.> Explorer une exposition historique sur la Commune Libre et le quartier.> Profiter d’animations musicales et de démonstrations artistiques.> Partager un moment convivial et festif, entre histoire, culture et traditions locales.Venez donc les 14 et 15 septembre 2025 pour explorer le Bouffay, rencontrer les bénévoles de la Commune Libre et vivre une expérience culturelle et festive unique, où patrimoine, musique, art et convivialité se conjuguent au cœur de Nantes. Les temps forts des Journées du Patrimoine au Bouffay???? Balades commentées : à la découverte des puits, de la fresque et de la vigne Partez sur les traces des anciens puits du Bouffay, éléments méconnus du patrimoine local, et découvrez les secrets de ce quartier historique. Ces balades permettent d’admirer la fresque urbaine réalisée par le graffeur STO, qui met en valeur l’histoire et la beauté du Bouffay, ainsi que la Vigne du Bouffay, un petit coin de Montmartre en plein cœur de Nantes. Les participants pourront comprendre comment ce vignoble unique, planté en 1976 et soigneusement entretenu par les bénévoles, est devenu le symbole d’une tradition vivante et d’amitié entre Nantes et Montmartre. ????? Exposition : humour, bonté et gaieté Fidèle à sa devise, « Humour, Bonté et Gaieté », la Commune Libre du Bouffay propose une exposition retraçant l’histoire du quartier et de l’association. À travers des photos anciennes, des visuels et des documents historiques, le public peut découvrir la naissance de la Commune Libre, ses fondateurs, ses traditions et son rôle dans l’animation du Bouffay. Cette exposition illustre parfaitement comment une association culturelle peut préserver le patrimoine et stimuler la vie locale. ???? Animations musicales : orgue de Barbarie et ambiance festive La musique est un élément incontournable des festivités bouffaysiennes. Pendant ces Journées du Patrimoine, les visiteurs pourront écouter Yolande à l’orgue de Barbarie, offrant des démonstrations en direct qui transportent le public dans une atmosphère d’antan. La musique accompagne les balades, anime l’exposition et contribue à créer un cadre vivant et chaleureux qui ravit petits et grands. ?? Démonstrations d’artistes et portraitistes L’association Kipik propose des démonstrations de dessinateurs et portraitistes, offrant au public l’occasion de voir naître des œuvres en direct. Les visiteurs peuvent également repartir avec des portraits réalisés sur place, souvenirs uniques de leur passage dans le quartier. Ces démonstrations permettent de combiner culture, art et interaction avec le public, tout en valorisant les talents locaux. ???? La Vigne du Bouffay : une tradition vivante Au cœur des Journées du Patrimoine se trouve la Vigne du Bouffay, plantée rue du Vieil-Hôpital en 1976 grâce au don de la Commune Libre de Montmartre. Ce petit vignoble de 35 m², entretenu par les bénévoles de l’association, constitue un véritable symbole de tradition et de convivialité. Chaque année, il est l’objet de soins attentifs et devient le centre de la Fête des Vendanges, avec la récolte du raisin, le pressage à l’ancienne et la dégustation du moût.La vigne est également un lieu pédagogique, où les enfants et les adultes peuvent découvrir le cycle de la vigne, l’histoire du Melon de Bourgogne et le lien entre Nantes et Montmartre. En 2024, à l’occasion des 50 ans de la Commune Libre du Bouffay, les anciens ceps ont été remplacés par 35 nouveaux plants, et une fresque en trompe-l’œil du graffeur STO met en valeur ce petit vignoble urbain, rappelant que patrimoine et création contemporaine peuvent se conjuguer harmonieusement. Pourquoi visiter le Bouffay lors des Journées du Patrimoine ? Découvrir un quartier historique et vivant : le Bouffay, cœur ancien de Nantes, conserve de nombreux éléments architecturaux et historiques, mais il est aussi animé par des traditions populaires et festives.Vivre des expériences uniques : balades commentées, dégustation du moût de raisin, découverte de la fresque et démonstrations artistiques.Partager des moments conviviaux : les bénévoles de la Commune Libre du Bouffay accueillent les visiteurs avec humour et bonne humeur, incarnant parfaitement la devise « Humour, Bonté et Gaieté ».S’immerger dans une tradition vivante : la vigne, les vendanges et le cortège annuel offrent un exemple rare de patrimoine immatériel encore pratiqué en ville.Ces Journées du Patrimoine sont ainsi une porte d’entrée unique sur l’histoire et la culture locale, où petits et grands peuvent se plonger dans la vie du quartier, comprendre ses traditions et repartir avec des souvenirs inoubliables. La Commune Libre du Bouffay : un quartier animé depuis 1974 La Commune Libre du Bouffay est une association loi 1901 fondée par Albert Athimon, Frédéric Didier et Roland Allard. Inspirée par la Commune Libre de Montmartre, elle a pour objectif d’animer le quartier, de préserver son histoire et de valoriser son patrimoine. Elle parodie les administrations municipales en élisant un maire et en tenant un conseil, tout en organisant des événements festifs, culturels et philanthropiques.Le siège se situe 7 rue du Vieil-Hôpital, où le maire accueille le public, préside les cérémonies et veille à la continuité des traditions. La Commune Libre est jumelée avec Montmartre et fait partie de l’Association des Communes Libres de France.La Vigne du Bouffay, petite parcelle de 35 m² plantée en 1976 avec le Melon de Bourgogne, symbolise cette histoire et cette amitié entre Nantes et Montmartre. Elle est l’élément central des Vendanges, un événement emblématique qui attire chaque année habitants et visiteurs pour célébrer la tradition et partager des moments de convivialité.

