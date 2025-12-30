LE BOUQUET A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE Paris

LE BOUQUET Début : 2026-02-08 à 20:00. Tarif : – euros.

Quelle idée d’offrir un bouquet ! Nicolas va l’apprendre à ses dépens dans cette comédie où les malentendus s’enchaînent pour notre plus grand plaisir.Claire et Nicolas forment un couple sans histoire où la routine s’est peu à peu installée.Un soir, en rentrant du travail, Nicolas offre un bouquet de fleurs à sa femme.Ce geste, en apparence anodin, va être le point de départ d’un tourbillon qui va bouleverser durablement leurs vies.Durée : 65 minTout public

Vous pouvez obtenir votre billet ici

A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE 6, RUE DE LA FOLIE-MÉRICOURT 75011 Paris 75