Claire et Nicolas

forment un couple sans histoire où la routine s’est peu à peu installée.

Un soir, en

rentrant du travail, Nicolas offre un bouquet de fleurs à sa femme.

Ce geste, en

apparence anodin, va être le point de départ d’un tourbillon qui va bouleverser

durablement leurs vies.

Quelle idée d’offrir un bouquet ! Nicolas va l’apprendre à ses dépens dans cette comédie où les malentendus s’enchaînent pour notre plus grand plaisir.

Du vendredi 06 février 2026 au dimanche 12 avril 2026 :

vendredi, samedi, dimanche

de 20h00 à 21h05

payant

Tarif plein : 26€

Tarif réduit (demandeurs d’emploi, groupe dès 6 personnes, seniors, habitants du 11ème) : 20€

Tarif jeune (-26 ans et étudiants) : 10€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-06T21:00:00+01:00

fin : 2026-04-13T00:05:00+02:00

Date(s) : 2026-02-06T20:00:00+02:00_2026-02-06T21:05:00+02:00;2026-02-07T20:00:00+02:00_2026-02-07T21:05:00+02:00;2026-02-08T20:00:00+02:00_2026-02-08T21:05:00+02:00;2026-02-13T20:00:00+02:00_2026-02-13T21:05:00+02:00;2026-02-14T20:00:00+02:00_2026-02-14T21:05:00+02:00;2026-02-15T20:00:00+02:00_2026-02-15T21:05:00+02:00;2026-02-20T20:00:00+02:00_2026-02-20T21:05:00+02:00;2026-02-21T20:00:00+02:00_2026-02-21T21:05:00+02:00;2026-02-22T20:00:00+02:00_2026-02-22T21:05:00+02:00;2026-02-27T20:00:00+02:00_2026-02-27T21:05:00+02:00;2026-02-28T20:00:00+02:00_2026-02-28T21:05:00+02:00;2026-03-01T20:00:00+02:00_2026-03-01T21:05:00+02:00;2026-03-06T20:00:00+02:00_2026-03-06T21:05:00+02:00;2026-03-07T20:00:00+02:00_2026-03-07T21:05:00+02:00;2026-03-08T20:00:00+02:00_2026-03-08T21:05:00+02:00;2026-03-13T20:00:00+02:00_2026-03-13T21:05:00+02:00;2026-03-14T20:00:00+02:00_2026-03-14T21:05:00+02:00;2026-03-15T20:00:00+02:00_2026-03-15T21:05:00+02:00;2026-03-20T20:00:00+02:00_2026-03-20T21:05:00+02:00;2026-03-21T20:00:00+02:00_2026-03-21T21:05:00+02:00;2026-03-22T20:00:00+02:00_2026-03-22T21:05:00+02:00;2026-03-27T20:00:00+02:00_2026-03-27T21:05:00+02:00;2026-03-28T20:00:00+02:00_2026-03-28T21:05:00+02:00;2026-03-29T20:00:00+02:00_2026-03-29T21:05:00+02:00;2026-04-03T20:00:00+02:00_2026-04-03T21:05:00+02:00;2026-04-04T20:00:00+02:00_2026-04-04T21:05:00+02:00;2026-04-05T20:00:00+02:00_2026-04-05T21:05:00+02:00;2026-04-10T20:00:00+02:00_2026-04-10T21:05:00+02:00;2026-04-11T20:00:00+02:00_2026-04-11T21:05:00+02:00;2026-04-12T20:00:00+02:00_2026-04-12T21:05:00+02:00

À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS 11

https://www.folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=480 +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/



Afficher la carte du lieu À LA FOLIE THEATRE et trouvez le meilleur itinéraire

