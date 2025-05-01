Le Bouquet – de Pascal Nowacki À LA FOLIE THEATRE PARIS 11
Le Bouquet – de Pascal Nowacki À LA FOLIE THEATRE PARIS 11 vendredi 6 février 2026.
Claire et Nicolas
forment un couple sans histoire où la routine s’est peu à peu installée.
Un soir, en
rentrant du travail, Nicolas offre un bouquet de fleurs à sa femme.
Ce geste, en
apparence anodin, va être le point de départ d’un tourbillon qui va bouleverser
durablement leurs vies.
Quelle idée d’offrir un bouquet ! Nicolas va l’apprendre à ses dépens dans cette comédie où les malentendus s’enchaînent pour notre plus grand plaisir.
Du vendredi 06 février 2026 au dimanche 12 avril 2026 :
vendredi, samedi, dimanche
de 20h00 à 21h05
payant
Tarif plein : 26€
Tarif réduit (demandeurs d’emploi, groupe dès 6 personnes, seniors, habitants du 11ème) : 20€
Tarif jeune (-26 ans et étudiants) : 10€
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-06T21:00:00+01:00
fin : 2026-04-13T00:05:00+02:00
Date(s) : 2026-02-06T20:00:00+02:00_2026-02-06T21:05:00+02:00;2026-02-07T20:00:00+02:00_2026-02-07T21:05:00+02:00;2026-02-08T20:00:00+02:00_2026-02-08T21:05:00+02:00;2026-02-13T20:00:00+02:00_2026-02-13T21:05:00+02:00;2026-02-14T20:00:00+02:00_2026-02-14T21:05:00+02:00;2026-02-15T20:00:00+02:00_2026-02-15T21:05:00+02:00;2026-02-20T20:00:00+02:00_2026-02-20T21:05:00+02:00;2026-02-21T20:00:00+02:00_2026-02-21T21:05:00+02:00;2026-02-22T20:00:00+02:00_2026-02-22T21:05:00+02:00;2026-02-27T20:00:00+02:00_2026-02-27T21:05:00+02:00;2026-02-28T20:00:00+02:00_2026-02-28T21:05:00+02:00;2026-03-01T20:00:00+02:00_2026-03-01T21:05:00+02:00;2026-03-06T20:00:00+02:00_2026-03-06T21:05:00+02:00;2026-03-07T20:00:00+02:00_2026-03-07T21:05:00+02:00;2026-03-08T20:00:00+02:00_2026-03-08T21:05:00+02:00;2026-03-13T20:00:00+02:00_2026-03-13T21:05:00+02:00;2026-03-14T20:00:00+02:00_2026-03-14T21:05:00+02:00;2026-03-15T20:00:00+02:00_2026-03-15T21:05:00+02:00;2026-03-20T20:00:00+02:00_2026-03-20T21:05:00+02:00;2026-03-21T20:00:00+02:00_2026-03-21T21:05:00+02:00;2026-03-22T20:00:00+02:00_2026-03-22T21:05:00+02:00;2026-03-27T20:00:00+02:00_2026-03-27T21:05:00+02:00;2026-03-28T20:00:00+02:00_2026-03-28T21:05:00+02:00;2026-03-29T20:00:00+02:00_2026-03-29T21:05:00+02:00;2026-04-03T20:00:00+02:00_2026-04-03T21:05:00+02:00;2026-04-04T20:00:00+02:00_2026-04-04T21:05:00+02:00;2026-04-05T20:00:00+02:00_2026-04-05T21:05:00+02:00;2026-04-10T20:00:00+02:00_2026-04-10T21:05:00+02:00;2026-04-11T20:00:00+02:00_2026-04-11T21:05:00+02:00;2026-04-12T20:00:00+02:00_2026-04-12T21:05:00+02:00
À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS 11
https://www.folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=480 +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/
Afficher la carte du lieu À LA FOLIE THEATRE et trouvez le meilleur itinéraire