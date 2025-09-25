Le bouquet des sorcières Rue Porte des Prés Cluny

Le bouquet des sorcières

Rue Porte des Prés Parc abbatial Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10 21:20:00

Date(s) :

2026-04-10

COMPAGNIE SUBTÀNCE

Danse

Le collectif SubsTÀNCe s’inscrit dans une démarche poétique, politique et féministe. Ses créations interrogent les faits socioculturels tout en s’inscrivant dans une réflexion profondément humaine et universelle.

Pour l’arrivée du printemps 2026, la compagnie vous propose avec le Bouquet des sorcières un florilège chorégraphique teinté des multiples disciplines qui font l’essence de son identité artistique mots dansés danse parlée, cirque contemporain, musique électrotonique…, viennent colorer le mouvement.

Cette boule à facettes multidisciplinaire se nourrit également d’un travail sur le territoire depuis maintenant 10 ans auprès de publics non professionnels de tous horizons lors d’ateliers, créations chorégraphiques, projets artistiques, qui alimentent leur réflexion créative. Ces rencontres abordent des thèmes comme la place des femmes dans l’espace public, le corps vieillissant, notre rapport aux origines, à la transmission.

Les extraits choisis dans ce bouquet découlent de ces processus de création interactifs comme une exploration futuro-chamanique, une ode à nos corps et à nos âmes vieillissantes, dans un tourbillon électropunk de révolte joyeuse !

Dès 12 ans

Interprétation et création Renàta Kaprinyàk, François Payrastre, Patricia Montorier, Juliette Besson, Lucie Anceau. .

Rue Porte des Prés Parc abbatial Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Le bouquet des sorcières

German : Le bouquet des sorcières

Italiano :

Espanol :

L’événement Le bouquet des sorcières Cluny a été mis à jour le 2025-09-30 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)