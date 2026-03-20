Le Bouquet final

Domaine de Balme-Le Tour Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Rendez-vous le samedi 11 Avril pour fêter la fin de saison du domaine de Balme.

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Domaine de Balme-Le Tour Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 22 75 info@compagniedumontblanc.fr

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English :

Join us on Saturday April 11th to celebrate the end of the season at Domaine de Balme.

L’événement Le Bouquet final Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc