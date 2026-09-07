Le bourg de Fleurbaix d’hier à aujourd’hui, Maison des Loisirs, Fleurbaix

Informations pratiques

Le bourg de Fleurbaix d’hier à aujourd’hui Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h00 Maison des Loisirs Pas-de-Calais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

C’était comment avant ?

Venez découvrir les différents artisans et commerçants qui se sont succédé dans le coeur du village de Fleurbaix.

D’un pigeon bleu à un toutou Lys, des maréchaux ferrants aux brasseries, venez explorer Fleurbaix avec un nouveau regard sur le bourg devenu village.

Fleurbaix Patrimoine vous emmène pour une balade guidée dans Fleurbaix avec 67 photos pour un avant/après en direct.

Une exposition vous attend à l’arrivée, reprenant l’ensemble des photos découvertes.

Maison des Loisirs 12 bis rue du Quesne Fleurbaix Fleurbaix 62840 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 65 62 40 https://www.fleurbaix.fr/ La Maison des Loisirs accueille les activités associatives et des accueils de loisirs de la commune. Parkings à proximité :

Maison des Loisirs et salle multisports

C’était comment avant ?

© Commune de Fleurbaix