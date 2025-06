Le Bourg en Bourre Rieupeyroux 4 juillet 2025 07:00

Aveyron

Le Bourg en Bourre Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – –

Début : Vendredi 2025-07-04

fin : 2025-07-07

2025-07-04

4 jours d’animations et de festivités pour fêter l’été ! fête foraine tout le week end.

Fête foraine durant les 4 jours de festivités

Vendredi 4 juillet

Animations dans les cafés

Samedi 5 juillet

17h30 Randonnée fraîcheur organisée par Los Passejaïres

Départ depuis la place du Griffoul

20h repas saucisse / frites / crêpes venez avec votre écocup !

20h30 Festiv’Apéro animé par :

Les tontons Funkeurs

Les Charrettes

DJ Ludo Ozka

23h Grand feu d’artifice

Dimanche 6 juillet

8h Déjeuner aux tripoux

11h30 Dépôt de gerbe au Monument aux morts

13h Animation dans le village

16h30 Jeux intervillages sur la place de l’église

20h Repas dansant animé par l’Orchestre Maxime & Vincent

Lundi 7 juillet

14h Concours de pétanque Non officiel, ouvert à tous au complexe sportif .

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie comitedesfetes.rieupeyroux@outlook.fr

English :

4 days of entertainment and festivities to celebrate summer! funfair all weekend.

German :

4 Tage lang Animationen und Festlichkeiten, um den Sommer zu feiern! Kirmes das ganze Wochenende über.

Italiano :

4 giorni di intrattenimento e festeggiamenti per celebrare l’estate! Luna park per tutto il weekend.

Espanol :

4 días de entretenimiento y fiestas para celebrar el verano. Parque de atracciones todo el fin de semana.

