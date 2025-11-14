LE BOURGEOIS GENTIHOMME Fonsorbes

LE BOURGEOIS GENTIHOMME

SALLE DU TRÉPADÉ Fonsorbes Haute-Garonne

Début : 2025-11-14 21:00:00

fin : 2025-11-14 22:15:00

Prenez vos places pour assister à cette pièce de théâtre.

Monsieur Jourdain est un riche bourgeois qui n’a qu’une obsession accéder à la noblesse. Pour cela, il est prêt à tout, y compris,

de façon tyrannique, à sacrifier sa famille, ses gens et ses biens. Il engage, à cette fin, les dépenses les plus extravagantes. Le souci,

c’est que ce brave homme, malgré toute sa volonté et son argent, n’a aucun talent, aucun esprit, aucune grâce. Le statut d’homme

de qualité ne s’achète pas car pour paraître, encore faut-il l’être. Là où il était un bourgeois et père de famille respecté, il devient,

par son travers, un homme couvert de ridicule dont tout le monde se moque et … profite impunément. C’est là qu’opère le génie de Molière !

12€ plein tarif / 6€ tarif réduit / Gratuit pour les moins de 16 ans

