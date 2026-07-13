Informations pratiques

Châteauroux

Le Bourgeois Gentilhomme

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : 36 – 36 – EUR

36

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Monsieur Jourdain rêve en grand : il veut devenir un « gentilhomme ». Cette version enlevée joue des contrastes et des anachronismes pour offrir un spectacle joyeux, généreux et plein de fantaisie.

Quand un simple bourgeois se débat pour accéder à la haute-société et imiter la noblesse, les faux-semblants valsent, les intrigues naissent, les précepteurs défilent et les quiproquos s’enchaînent…

Avec son air un peu ahuri et ses manières de gamin capricieux, Jean-Paul Rouve campe avec malice un Monsieur Jourdain au ridicule savoureux, renforcé par un accoutrement haut en couleur.

Nominé aux Molières, entouré d’une troupe complice, il redonne vie à cette comédie-ballet avec un humour vif et accessible, mêlant danse, burlesque et modernité. « Rouve est débonnaire. Il évoque davantage la classe ouvrière (ou artisanale) que marchande. Et cette différence sociale étonne. Accroche. Rouve vient d’ailleurs. Il n’a pas les codes du boulevard. Et sa sincérité ranime le spectacle. » (Télérama) 36 .

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 34

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English :

Nicolas Lambert deconstructs the French colonial narrative through his own story. The story of a little Picard who likes to play at war and finds traces of past wars along the way. Then, as an adult, he discovers the role of the French Empire.

L’événement Le Bourgeois Gentilhomme Châteauroux a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Châteauroux Berry Tourisme