L’École Intercommunale Musique et Théâtre de Figeac présente une mise en scène contemporaine et décalée du célèbre classique de Molière. Les élèves interprètent cette comédie intemporelle avec humour et énergie, dans un cadre professionnel.

– 28 juin à 20h30

– 29 juin à 17h 6 .

Auditorium Oum Kalsoum,

Figeac 46100 Lot Occitanie theatre.eimfigeac@gmail.com

English :

The École Intercommunale Musique et Théâtre de Figeac presents a contemporary, offbeat staging of Molière?s famous classic. The students interpret this timeless comedy with humor and energy, in a professional setting.

German :

Die École Intercommunale Musique et Théâtre de Figeac präsentiert eine zeitgemäße und schräge Inszenierung des berühmten Klassikers von Molière. Die Schülerinnen und Schüler interpretieren diese zeitlose Komödie mit Humor und Energie in einem professionellen Rahmen.

Italiano :

L’École Intercommunale Musique et Théâtre de Figeac presenta una produzione contemporanea e anticonformista del famoso classico di Molière. Gli studenti interpretano questa commedia senza tempo con umorismo ed energia, in un contesto professionale.

Espanol :

La École Intercommunale Musique et Théâtre de Figeac presenta una producción contemporánea y desenfadada del famoso clásico de Molière. Los alumnos interpretan esta comedia intemporal con humor y energía, en un marco profesional.

