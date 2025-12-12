LE BOURGEOIS GENTILHOMME – THEATRE ANTOINE Paris

LE BOURGEOIS GENTILHOMME Début : 2026-01-25 à 16:00. Tarif : – euros.

LE BOURGEOIS GENTILHOMMEMonsieur Jourdain rêve en grand : il veut devenir un gentilhomme . Quand un simple bourgeois se débat pour accéder à la haute-société et imiter la noblesse, les faux-semblants valsent, les intrigues naissent, les précepteurs défilent et les quiproquos s’enchaînent… Des Turcs s’invitent, on arrange des mariages, on dispute les voyelles et les consonnes dans une valse de perruques poudrées et de costumes flamboyants. Retrouvez Jean-Paul Rouve, dans cette comédie baroque, dansante et chantante. PRESSEMolière va au bout de chaque vanne, la pousse jusqu’à l’absurde. » PARIS MATCH« Cette version chantante et dansante, riche de costumes flamboyants et de décors colorés, se veut une immersion joyeuse. » NOTRE TEMPS« Les enseignants de France et de Navarre peuvent emmener leurs ouailles au Théâtre Antoine les yeux fermés. » LE FIGARO« Jean-Paul Rouve se glisse dans le costume du ‘Bourgeois gentilhomme’, campant avec finesse un Monsieur Jourdain candide, entouré par une troupe formidable. » LE POINT« On peut dès maintenant se divertir de l’énergie bon enfant de Jean-Paul Rouve. » TELERAMA« Jean-Paul Rouve prête ses traits au Bourgeois gentilhomme, formidablement naturel, au phrasé accessible. » LE NOUVEL OBSEquipe artistique :Mise en scène : Jérémie Lippmann assisté de Sarah Gellé et Sarah RechtScénographie et décors : Jacques GabelCostumes : Jean-Daniel VuillermozPerruques : Catherine Saint-SeverMusique : David ParientiLumières : Jean-Pascal PrachtChorégraphe : Tamara FernandoDistribution :Jean-Louis Barcelona, Julien Boclé, Taylor Chateau, Michaël Cohen, Hugues Delamarlière, Eleonora Galasso, Audrey Langle, Joséphine Meunier, Gauthier Battoue, Florent Operto, Marie Parisot, Marie Parouty, Héloïse Vellard, Jean-Paul RouveDurée : 1h45

THEATRE ANTOINE 14 BOULEVARD DE STRASBOURG 75010 Paris 75