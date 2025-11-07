Le Bourgeois Gentilhomme Théâtre de La Pergola Bordeaux

Le Bourgeois Gentilhomme 7 novembre 2025 – 15 mars 2026 Théâtre de La Pergola Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T20:30:00 – 2025-11-07T22:00:00

Fin : 2026-03-15T15:00:00 – 2026-03-15T16:30:00

Monsieur Jourdain, un riche bourgeois un peu naïf, décide de devenir noble à tout prix. Il se prend pour un grand seigneur en suivant des cours de danse, de musique et même de philosophie, mais finit surtout par se ridiculiser joyeusement.

Entre un maître d’armes maladroit, un maître de musique casse-pieds et une intrigue amoureuse pleine de quiproquos, c’est la comédie parfaite où l’on rit des rêves de grandeur… et des folies de la bourgeoisie !

Mise en scène de Jean-Michel Stutter

Théâtre de La Pergola Rue Fernand Cazères, 33200 Bordeaux

