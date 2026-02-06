Le Bourguignon du comité

Salle des fêtes Hontanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Rendez-vous samedi 28 février à partir de 19h pour une soirée conviviale autour d’un bon boeuf bourguignon.

Menu à 16€

• Velouté de potiron

• Bœuf bourguignon & son accompagnement

• Tourtières & glaces

• Café & Armagnac

Menu enfants (-12 ans) à 8€

Steak, patates & glaces

À la salle des fêtes de Hontanx

Sur inscription avant le 21/02 au 06 47 92 14 84 ou au 06 71 83 81 74 !

Venez nombreux partager un bon repas, de la bonne humeur et un moment chaleureux .

Salle des fêtes Hontanx 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 92 14 84

English : Le Bourguignon du comité

Join us on Saturday February 28 from 7pm for a convivial evening of beef bourguignon.

L’événement Le Bourguignon du comité Hontanx a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Landes d’Armagnac