Le Bourguignon du comité Hontanx
Le Bourguignon du comité Hontanx samedi 28 février 2026.
Le Bourguignon du comité
Salle des fêtes Hontanx Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Rendez-vous samedi 28 février à partir de 19h pour une soirée conviviale autour d’un bon boeuf bourguignon.
Rendez-vous samedi 28 février à partir de 19h pour une soirée conviviale autour d’un bon boeuf bourguignon
Menu à 16€
• Velouté de potiron
• Bœuf bourguignon & son accompagnement
• Tourtières & glaces
• Café & Armagnac
Menu enfants (-12 ans) à 8€
Steak, patates & glaces
À la salle des fêtes de Hontanx
Sur inscription avant le 21/02 au 06 47 92 14 84 ou au 06 71 83 81 74 !
Venez nombreux partager un bon repas, de la bonne humeur et un moment chaleureux .
Salle des fêtes Hontanx 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 92 14 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Bourguignon du comité
Join us on Saturday February 28 from 7pm for a convivial evening of beef bourguignon.
L’événement Le Bourguignon du comité Hontanx a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Landes d’Armagnac