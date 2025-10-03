Le Brâme du Cerf au parc animalier Fougerolles-Saint-Valbert

Parc animalier Fougerolles Saint Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-03 18:30:00

fin : 2025-10-03 20:30:00

2025-10-03 2025-10-04

Rendez-vous à la tombée de la nuit pour assister, en compagnie de notre guide, à la complainte amoureuse du plus majestueux des animaux de nos forêts. Un diaporama suivi d’une phase d’observation vous permettront d’approfondir vos connaissances sur cette période de l’année cruciale dans la vie des cervidés.

RDV à 18h30 au parking situé à côté de l’entrée Blanzey.

Attention, le parc possède 2 entrées. Pour accéder à l’entrée Blanzey, aller jusqu’au centre de Fougerolles puis suivre les petits panneaux blancs indiquants la direction du parc.

Durée 1h30 | tarif 5 € / personne (gratuit moins de 3 ans), tarif famille 12 €.

En cas de météo dévaforable l’animation pourra être reportée. .

Parc animalier Fougerolles Saint Valbert Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

