Le Brâme du Cerf au parc animalier Fougerolles-Saint-Valbert
vendredi 2 octobre 2026 · Fougerolles-Saint-Valbert
Informations pratiques
Fougerolles-Saint-Valbert
Le Brâme du Cerf au parc animalier
Parc animalier Fougerolles Saint Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:30:00
fin : 2026-10-03 20:30:00
Date(s) :
2026-10-02 2026-10-03
Rendez-vous à la tombée de la nuit pour assister, en compagnie de notre guide, à la complainte amoureuse du plus majestueux des animaux de nos forêts. Un diaporama suivi d’une phase d’observation vous permettront d’approfondir vos connaissances sur cette période de l’année cruciale dans la vie des cervidés.
RDV à 18h30 au parking situé à côté de l’entrée Blanzey.
Attention, le parc possède 2 entrées. Pour accéder à l’entrée Blanzey, aller jusqu’au centre de Fougerolles puis suivre les petits panneaux blancs indiquants la direction du parc.
Durée : 1h30 | tarif : 5 € / personne (gratuit moins de 3 ans), tarif famille : 12 €.
En cas de météo dévaforable l’animation pourra être reportée. .
Parc animalier Fougerolles Saint Valbert Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
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English : Le Brâme du Cerf au parc animalier
L’événement Le Brâme du Cerf au parc animalier Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-09-01 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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