Le brame du cerf

Sur Capvern CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-17 18:30:00

fin : 2025-09-17 22:00:00

2025-09-17

Encadré par Mr le Maire de Capvern, venez écouter et observer le brame du cerf dans les forêts des Baronnies.

Panier repas sur réservation 20€

Pensez à prendre une lampe torche

Réservation au 07 86 28 51 46

Sur Capvern CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46

English :

Under the guidance of the Mayor of Capvern, come and listen to and observe the stag bellowing in the Baronnies forests.

Basket lunch on reservation: 20?

Remember to bring a flashlight

Reservations on 07 86 28 51 46

German :

Unter Anleitung des Bürgermeisters von Capvern können Sie in den Wäldern der Baronnies das Röhren der Hirsche hören und beobachten.

Essenskorb auf Vorbestellung: 20?

Denken Sie daran, eine Taschenlampe mitzunehmen

Reservierung unter 07 86 28 51 46

Italiano :

Guidati dal sindaco di Capvern, venite ad ascoltare e a vedere il muggito del cervo nelle foreste delle Baronnies.

Pranzo al sacco su prenotazione: 20?

Ricordarsi di portare una torcia

Prenotare al numero 07 86 28 51 46

Espanol :

Dirigido por el alcalde de Capvern, venga a escuchar y ver la berrea del ciervo en los bosques de las Baronnies.

Almuerzo para llevar previa reserva: 20?

Recuerde traer una linterna

Reserva en el 07 86 28 51 46

