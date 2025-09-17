Le brame du cerf Sur Capvern Capvern
Le brame du cerf Sur Capvern Capvern mercredi 17 septembre 2025.
Le brame du cerf
Sur Capvern CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17 18:30:00
fin : 2025-09-17 22:00:00
Date(s) :
2025-09-17
Encadré par Mr le Maire de Capvern, venez écouter et observer le brame du cerf dans les forêts des Baronnies.
Panier repas sur réservation 20€
Pensez à prendre une lampe torche
Réservation au 07 86 28 51 46
.
Sur Capvern CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46
English :
Under the guidance of the Mayor of Capvern, come and listen to and observe the stag bellowing in the Baronnies forests.
Basket lunch on reservation: 20?
Remember to bring a flashlight
Reservations on 07 86 28 51 46
German :
Unter Anleitung des Bürgermeisters von Capvern können Sie in den Wäldern der Baronnies das Röhren der Hirsche hören und beobachten.
Essenskorb auf Vorbestellung: 20?
Denken Sie daran, eine Taschenlampe mitzunehmen
Reservierung unter 07 86 28 51 46
Italiano :
Guidati dal sindaco di Capvern, venite ad ascoltare e a vedere il muggito del cervo nelle foreste delle Baronnies.
Pranzo al sacco su prenotazione: 20?
Ricordarsi di portare una torcia
Prenotare al numero 07 86 28 51 46
Espanol :
Dirigido por el alcalde de Capvern, venga a escuchar y ver la berrea del ciervo en los bosques de las Baronnies.
Almuerzo para llevar previa reserva: 20?
Recuerde traer una linterna
Reserva en el 07 86 28 51 46
L’événement Le brame du cerf Capvern a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65