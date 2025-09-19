Le Brame du Cerf Parc Polaire Chaux-Neuve

Le Brame du Cerf

Parc Polaire Le Cernois Veuillet Chaux-Neuve Doubs

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 18:00:00

fin : 2025-10-11 21:30:00

Date(s) :

2025-09-19 2025-09-20 2025-09-26 2025-09-27 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-10 2025-10-11

Une invitation à écouter et à comprendre le brame sans déranger le Roi des forêts dans son milieu naturel. Les soigneurs du Parc Polaire vous présenteront ce moment important pour la reproduction de l’espèce, moment où le cerf rompt son silence de plusieurs mois pour annoncer sa présence à la concurrence découvrirez la vie du cerf noble ! .

Parc Polaire Le Cernois Veuillet Chaux-Neuve 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 20 20 contact@parcpolaire.com

