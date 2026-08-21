Le brame du cerf, en vrai., D966, 55500 Givrauval, France, Givrauval

Informations pratiques

Le brame du cerf, en vrai. 18 septembre – 9 octobre, certains vendredis D966, 55500 Givrauval, France Meuse

Tarifs : 220€ 220€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T14:00:00+02:00

Le brame du cerf comme vous en rêvez.

En tout petit groupe, puisque nous serons trois maximum, vivez le brame du cerf comme le vivent les vrais photographes de pleine Nature.

Jour 1 – 17h – Nous nous retrouverons à l’accueil des Cabanes Flottantes.

Pique nique sur le pouce ou repas aux cabanes (en option).

Ensemble nous irons vers mes sites d’observations pour un repérage en soirée, histoire de prendre le vent, et d’apprendre quelques techniques d’approche. Mais surtout de peaufiner la sortie du lendemain.

Retour aux cabanes flottantes ou au site de bivouac dans la nuit

Jour 2 – 06h – Debout avant le soleil, un café, un thé mais une madeleine de Commercy dans tous les cas.

Et nous y retournons pour une approche en mode photographe de pleine Nature.

Marche de nuit, juste quelques kilomètres dans l’obscurité et le silence.

Lever du soleil à la lisière de la forêt, et là… place à la Nature.

Nous aurons mis toutes les chances de notre côté, maintenant c’est aux cerfs de nous rendre visite.

Si la chance est avec nous les cerfs seront là, le côté aléatoire rend les observations encore plus inoubliables.

Retour aux cabanes flottantes en fin de matinée.

Durée : 18h

Activité organisée par Stéphane – Guide Nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/brame-du-cerf-9728

D966, 55500 Givrauval, France D966, 55500 Givrauval, France Givrauval 55500 Meuse Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/brame-du-cerf-9728 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/brame-du-cerf-9728 »}]

Une expérience inoubliable.