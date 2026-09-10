Informations pratiques

Plou

Le Brame du Cerf et la Faune Sauvage

Château de Font-Moreau Plou Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-02

À la tombée du jour, les portes du Château de Font-Moreau s’ouvrent pour une expérience habituellement inaccessible au public. Au cœur de son vaste domaine privé, partez en petit groupe à la rencontre des cerfs, biches et autres animaux qui peuplent le domaine.

Quand le domaine s’éveille à la tombée du jour…

Embarquez à bord d’une remorque aménagée pour parcourir le domaine à la recherche des cerfs, biches et autres animaux sauvages qui y évoluent. C’est à cette période de l’année que résonne également l’un des sons les plus impressionnants de la nature : le brame du cerf. Guidés par un passionné de la faune sauvage, ouvrez l’œil, tendez l’oreille et laissez-vous surprendre… Au fil du parcours, votre guide vous aide à repérer les animaux et vous livre les clés pour mieux comprendre leurs comportements et ce moment si particulier de leur cycle de vie.

Au retour, un petit pot vous sera proposé pour terminer agréablement la soirée. 15 .

Château de Font-Moreau Plou 18290 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 00 15

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English :

Enjoy a magical, immersive experience in the heart of nature, at the Château de Font Moreau, on the occasion of the stag bellow.

Une Aventure Inédite: from mid-September to mid-October, discover the local wildlife on an exceptional guided outing.

L’événement Le Brame du Cerf et la Faune Sauvage Plou a été mis à jour le 2026-09-10 par BERRY