Boisse-Penchot

Le Brasero fête ses 1 an

Boisse-Penchot Aveyron

Tarif : – – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le restaurant Le Brasero fête ses 1 an !

Un verre d’accueil vous sera offert !

Soirée concert avec Sweet Duo , Philippe au chant et à la guitare et Thomas à la guitare. Un pur concentré de rock, pop, funk et soul.

Suivi d’un repas Paëlla à 15€, réservation obligatoire avant le 2/06 (places limitées).

Réservation au 09 81 41 12 09. 13 .

Boisse-Penchot 12300 Aveyron Occitanie +33 9 81 41 12 09

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English :

L’événement Le Brasero fête ses 1 an Boisse-Penchot a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)