Le Brasero fête ses 1 an Boisse-Penchot
Le Brasero fête ses 1 an Boisse-Penchot samedi 6 juin 2026.
Boisse-Penchot
Le Brasero fête ses 1 an
Boisse-Penchot Aveyron
Tarif : – – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Le restaurant Le Brasero fête ses 1 an !
Un verre d’accueil vous sera offert !
Soirée concert avec Sweet Duo , Philippe au chant et à la guitare et Thomas à la guitare. Un pur concentré de rock, pop, funk et soul.
Suivi d’un repas Paëlla à 15€, réservation obligatoire avant le 2/06 (places limitées).
Réservation au 09 81 41 12 09. 13 .
Boisse-Penchot 12300 Aveyron Occitanie +33 9 81 41 12 09
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English :
L’événement Le Brasero fête ses 1 an Boisse-Penchot a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)