Le Braserô menu de la Saint Sylvestre 2025 Bourgneuf-en-Retz Pornic

Laissez-vous séduire par un menu d’exception une Saint Sylvestre raffinée et gourmande vous attend au restaurant Le Braserô à Villeneuve-en-Retz !
MENU
Cocktail et mises en bouche
Macaron Saint Jacques flambée, Yuzu et vanille fumée
Ceviche de bar aux agrumes et litchi, piment végétarien, poivre de timut
Saumon gravlax aux poires, baies roses et aneth
—
Entrée
Foie gras maison et son chutney d’oignons cerises noires au piment d’espelette
—
Plat
Suprême de chapon, sauce morilles, gratin dauphinois et légumes glaçés
OU
Filet de bar rôti, sauce façon beurre blanc, légumes glaçés et son riz basmati
—
Fromages
Brie aux truffes et tomme brûlée
Mesclun de salade aux noix
—
Trilogie Gourmande
Succès praliné Macaron framboise Dune blanche
Café
Coupe de champagne
Bourgneuf-en-Retz 5 Chemin de la Culée Pornic 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 52 39 98 contact.lebrasero@gmail.com
English :
Let yourself be seduced by an exceptional menu: a refined and gourmet New Year’s Eve awaits you at Le Braserô restaurant in Villeneuve-en-Retz!
