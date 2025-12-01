Le Braserô menu de la Saint Sylvestre 2025 Bourgneuf-en-Retz Pornic

Le Braserô menu de la Saint Sylvestre 2025

Bourgneuf-en-Retz, Villeneuve-en-Retz, Loire-Atlantique

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31 21:00:00

2025-12-31

Laissez-vous séduire par un menu d’exception une Saint Sylvestre raffinée et gourmande vous attend au restaurant Le Braserô à Villeneuve-en-Retz !



MENU

Cocktail et mises en bouche

Macaron Saint Jacques flambée, Yuzu et vanille fumée

Ceviche de bar aux agrumes et litchi, piment végétarien, poivre de timut

Saumon gravlax aux poires, baies roses et aneth

—

Entrée

Foie gras maison et son chutney d’oignons cerises noires au piment d’espelette

—

Plat

Suprême de chapon, sauce morilles, gratin dauphinois et légumes glaçés

OU

Filet de bar rôti, sauce façon beurre blanc, légumes glaçés et son riz basmati

—

Fromages

Brie aux truffes et tomme brûlée

Mesclun de salade aux noix

—

Trilogie Gourmande

Succès praliné Macaron framboise Dune blanche

Café

Coupe de champagne

.

+33 2 28 52 39 96 contact.lebrasero@gmail.com

English :

Let yourself be seduced by an exceptional menu: a refined and gourmet New Year’s Eve awaits you at Le Braserô restaurant in Villeneuve-en-Retz!

