Le Brass Band du Hainaut Tergnier

Le Brass Band du Hainaut

7 Rue Marceau Tergnier Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 16:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Riche d’une longue tradition de l’école des cuivres dans

notre région, le Brass Band du Hainaut est né en 2014 d’un

rassemblement des musiciens du territoire du Hainaut, de

l’Avesnois et du Cambrésis. Professionnels ou amateurs éclairés,

tous les musiciens se retrouvent avec un seul mot d’ordre, le

plaisir de partager une expérience musicale originale. Entre

musiques d’aujourd’hui et tradition, le BBH aime à promouvoir le

riche répertoire de la formation brass band tout en incluant un

répertoire plus contemporain, des arrangements et même des

créations. Fort de son expérience au Championnat National de

Brass Band, le BBH joue sur plusieurs scènes nationales, voire

internationales, et devient au fil du temps 0 .

7 Rue Marceau Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 40 24 40 centre.culturel@ville-tergnier.fr

