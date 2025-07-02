Le Brass Band du Hainaut Tergnier
Le Brass Band du Hainaut Tergnier dimanche 18 janvier 2026.
Le Brass Band du Hainaut
7 Rue Marceau Tergnier Aisne
Tarif : Gratuit
0
Gratuit
Date et horaire :
Début : 2026-01-18 16:00:00
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Riche d’une longue tradition de l’école des cuivres dans
notre région, le Brass Band du Hainaut est né en 2014 d’un
rassemblement des musiciens du territoire du Hainaut, de
l’Avesnois et du Cambrésis. Professionnels ou amateurs éclairés,
tous les musiciens se retrouvent avec un seul mot d’ordre, le
plaisir de partager une expérience musicale originale. Entre
musiques d’aujourd’hui et tradition, le BBH aime à promouvoir le
riche répertoire de la formation brass band tout en incluant un
répertoire plus contemporain, des arrangements et même des
créations. Fort de son expérience au Championnat National de
Brass Band, le BBH joue sur plusieurs scènes nationales, voire
internationales, et devient au fil du temps 0 .
7 Rue Marceau Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 40 24 40 centre.culturel@ville-tergnier.fr
