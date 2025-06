Le Breil fait son cinéma : balade historique au cœur du quartier Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

Le Breil fait son cinéma : balade historique au cœur du quartier Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes jeudi 31 juillet 2025 .

Le Breil fait son cinéma : balade historique au cœur du quartier Jeudi 31 juillet, 10h00 Direction du patrimoine et de l’archéologie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-31T10:00:00 – 2025-07-31T12:00:00

Fin : 2025-07-31T10:00:00 – 2025-07-31T12:00:00

Plongez dans l’histoire du Breil, de ses origines rurales aux grands ensembles qui ont façonné son visage. Une déambulation urbaine ponctuée de noms de cinéastes, pour découvrir comment le 7ème art s’est invité dans les rues du quartier.

Jauge limitée

Inscription obligatoire sur le site internet Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75

Durée estimée : 2h pour 2,5 km

Direction du patrimoine et de l’archéologie 13 rue de Briord 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 51 66 75 »}, {« type »: « link », « value »: « http://patrimonia.nantes.fr »}]

Visite organisée dans le cadre des Balades estivales patrimoniales

Nantes Métropole