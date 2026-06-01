Le Brésil en Scène Haselbourg
Le Brésil en Scène Haselbourg samedi 20 juin 2026.
Haselbourg
Le Brésil en Scène
35 rue Principale Haselbourg Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Partez à la découverte du Brésil à la Bibliothèque de Haselbourg, au travers de la capoeira, samba, maculelê. Avec initiation, démonstrations, atelier musical, exposition.Tout public
0 .
35 rue Principale Haselbourg 57850 Moselle Grand Est +33 3 87 03 22 53 biblio.has@orange.fr
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English :
Discover Brazil at the Haselbourg Library through capoeira, samba, and maculelê. The event features introductory sessions, demonstrations, a music workshop, and an exhibition.
L’événement Le Brésil en Scène Haselbourg a été mis à jour le 2026-06-16 par OT PAYS DE PHALSBOURG