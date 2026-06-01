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Le Brésil en Scène Haselbourg

Le Brésil en Scène Haselbourg samedi 20 juin 2026.

Adresse : 35 rue Principale

Ville : 57850 Haselbourg

Département : Moselle

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Haselbourg

Le Brésil en Scène

35 rue Principale Haselbourg Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Partez à la découverte du Brésil à la Bibliothèque de Haselbourg, au travers de la capoeira, samba, maculelê. Avec initiation, démonstrations, atelier musical, exposition.Tout public
0  .

35 rue Principale Haselbourg 57850 Moselle Grand Est +33 3 87 03 22 53  biblio.has@orange.fr

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English :

Discover Brazil at the Haselbourg Library through capoeira, samba, and maculelê. The event features introductory sessions, demonstrations, a music workshop, and an exhibition.

L’événement Le Brésil en Scène Haselbourg a été mis à jour le 2026-06-16 par OT PAYS DE PHALSBOURG