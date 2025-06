Le Breuil en Fête édition 2025 – Route de Couches Le Breuil 18 juillet 2025 16:30

Saône-et-Loire

Le Breuil en Fête édition 2025 Route de Couches Parc du Morambeau Le Breuil Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 16:30:00

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Le Breuil en Fête revient au parc du Morambeau pour une journée festive, gratuite et accessible à tous ! Dès 16h30, initiez les enfants à l’art du cirque avec un atelier ludique, suivi du spectacle acrobatique et drôle Même pas Malle ! . À 19h30, détendez-vous avec l’ApéroJazz animé par Bastringue Académie, puis à 21h30, vivez un moment unique avec le show musical interactif JümeläG de L’Imperial Kikiristan. Sur place, une offre de restauration variée ravira toutes les papilles ! Chacun est libre d’arriver à l’heure qu’il souhaite pour profiter de tout ou d’une partie du programme. Une fête familiale, conviviale et haute en couleurs à ne pas manquer ! .

Route de Couches Parc du Morambeau

Le Breuil 71670 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 28 78 mairie@lebreuilbourgogne.fr

English : Le Breuil en Fête édition 2025

German : Le Breuil en Fête édition 2025

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Breuil en Fête édition 2025 Le Breuil a été mis à jour le 2025-06-13 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II