Le bréviaire de Saint-Victor-sur-Rhin, un manuscrit médiéval exceptionnel Archives départementales de la Loire Saint-Étienne

Ne manquez pas l’occasion de découvrir ce manuscrit médiéval richement enluminé et présenté par le directeur des Archives départementales.

Comme il s’agit d’un document aussi précieux que fragile, il ne peut être présenté qu’à titre exceptionnel et sur une courte durée.

Ce très beau manuscrit enluminé date de la fin du 13e siècle. Produit par les moines de l’abbaye de Cluny, Il a été déposé au prieuré disparu de Saint-Victor.

Ce bréviaire a vocation de recueillir en un seul volume l’essentiel des textes nécessaires à l’office célébré à Cluny même.

Il est constitué de 625 folios, pour la plupart dédiés à la liturgie monastique (textes et chants). Il comporte également 26 enluminures et de nombreux petits dessins disséminés dans le manuscrit.

• Présentation à 14h45, 15h15, 15h45, 16h15, 16h45, 17h15

• Durée : environ 15 minutes

Archives départementales de la Loire 6 Rue Barrouin, 42000 Saint-Étienne, France Saint-Étienne 42000 Terrenoire Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33477935878 https://archives.loire.fr

© Archives départementales de la Loire