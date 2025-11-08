Le Bringuebal Studio de l’Ermitage Paris

Des divas, du cha-cha, des Beatles, des Rita, des ténors rutilants, le souffle d’un murmure…

Du reggae chaud, chaud, chaud ! Des animaux sauvages, la douceur d’un vieux slow, d’une pincée de rétro en soupçon d’électro… Une bouffée de fraicheur, un hip-hop engagé, une cumbia lascive…

Les garçons et les filles du Bringuebal vous attendent pour vous mêler à eux dans une joyeuse transe ! Se réunir, se dégourdir les jambes et tomber amoureux, pousser la chansonnette ou chanter à tue-tête…

Un seul mot d’ordre : Fête !

Le samedi 08 novembre 2025

de 21h00 à 23h30

payant Prévente : 16 EUR

Tarif sur place : 20 EUR Tout public.

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/le-bringuebal-31 https://www.facebook.com/lebringuebal/ https://www.facebook.com/lebringuebal/