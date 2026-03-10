Le Bringuebal Studio de l’Ermitage Paris
Le Bringuebal Studio de l’Ermitage Paris samedi 4 avril 2026.
Des divas, du cha-cha, des Beatles, des Rita, des ténors rutilants, le souffle d’un murmure…
Du reggae chaud, chaud, chaud ! Des animaux sauvages, la douceur d’un vieux slow, d’une pincée de rétro en soupçon d’électro… Une bouffée de fraicheur, un hip-hop engagé, une cumbia lascive…
Les garçons et les filles du Bringuebal vous attendent pour vous mêler à eux dans une joyeuse transe ! Se réunir, se dégourdir les jambes et tomber amoureux, pousser la chansonnette ou chanter à tue-tête…
Un seul mot d’ordre : Fête !
Le samedi 04 avril 2026
de 21h00 à 23h30
payant
De 18 à 22 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-05T00:00:00+02:00
fin : 2026-04-05T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-04T21:00:00+02:00_2026-04-04T23:30:00+02:00
Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris
Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)
Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)
https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/le-bringuebal-35 https://www.facebook.com/lebringuebal/
