Le Brionnais au coeur du Roman en présence du réalisateur Cinéma Rio Borvo, Bourbon-Lancy

Le Brionnais au coeur du Roman en présence du réalisateur

Cinéma Rio Borvo, 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Début : 2025-12-07 17:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Un voyage à travers le temps .

Dimanche 7/12 à 17H

Une rencontre unique avec Didier Revollat-Veuillet pour son film documentaire Le Brionnais au cœur du Roman .

Résumé Le Brionnais, petit territoire de 800 km2 situé à l’extrême sud du département de Saône-et-Loire, est riche d’un patrimoine roman exceptionnel. Ce documentaire nous invite à le découvrir au travers de 16 églises et chapelles emblématiques qui, par leur architecture, sculptures et peintures, témoignent d’une époque où l’église s’attachait à faire parler les pierres pour guider le croyant sur la voie du salut. Ce patrimoine est fragile c’est à nous tous d’en prendre soin.

Bande annonce https://www.youtube.com/watch?v=YjnoJCUcKGY

