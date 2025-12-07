Le Brionnais au coeur du Roman en présence du réalisateur Cinéma Rio Borvo, Bourbon-Lancy
Cinéma Rio Borvo, 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Début : 2025-12-07 17:00:00
Un voyage à travers le temps .
Dimanche 7/12 à 17H
Une rencontre unique avec Didier Revollat-Veuillet pour son film documentaire Le Brionnais au cœur du Roman .
Résumé Le Brionnais, petit territoire de 800 km2 situé à l’extrême sud du département de Saône-et-Loire, est riche d’un patrimoine roman exceptionnel. Ce documentaire nous invite à le découvrir au travers de 16 églises et chapelles emblématiques qui, par leur architecture, sculptures et peintures, témoignent d’une époque où l’église s’attachait à faire parler les pierres pour guider le croyant sur la voie du salut. Ce patrimoine est fragile c’est à nous tous d’en prendre soin.
Bande annonce https://www.youtube.com/watch?v=YjnoJCUcKGY
Cinéma Rio Borvo, 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr
