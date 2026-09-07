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LE BRONZE, MÉTAL DU RÉCIT URBAIN Perpignan

samedi 12 décembre 2026 · Perpignan

LE BRONZE, MÉTAL DU RÉCIT URBAIN Perpignan

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Place de la Loge
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Perpignan

LE BRONZE, MÉTAL DU RÉCIT URBAIN

Place de la Loge Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 10:30:00
fin : 2026-12-12

Date(s) :
2026-12-12

RDV : Place de la Loge
  .

Place de la Loge Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30  contact-office@perpignan.fr

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English :

Meeting Place: Place de la Loge

L’événement LE BRONZE, MÉTAL DU RÉCIT URBAIN Perpignan a été mis à jour le 2026-09-07 par PERPIGNAN TOURISME

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