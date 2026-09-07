AGENDA · Perpignan
LE BRONZE, MÉTAL DU RÉCIT URBAIN Perpignan
samedi 12 décembre 2026 · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
LE BRONZE, MÉTAL DU RÉCIT URBAIN
Place de la Loge Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 10:30:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
RDV : Place de la Loge
.
Place de la Loge Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 contact-office@perpignan.fr
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English :
Meeting Place: Place de la Loge
L’événement LE BRONZE, MÉTAL DU RÉCIT URBAIN Perpignan a été mis à jour le 2026-09-07 par PERPIGNAN TOURISME
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