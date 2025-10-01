Le bruit cirque, théâtre et musique live Najac
Le bruit cirque, théâtre et musique live Najac mercredi 1 octobre 2025.
Le bruit cirque, théâtre et musique live
Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
14
Tarif de base plein tarif
Plein
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-01
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-01
Spectacle tout public.
14 .
Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 7 53 78 98 37 lebruit.billetterie@gmail.com
English :
All-audience show.
German :
Aufführung für alle Altersgruppen.
Italiano :
Spettacolo per tutti i pubblici.
Espanol :
Espectáculo para todos los públicos.
L’événement Le bruit cirque, théâtre et musique live Najac a été mis à jour le 2025-09-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)