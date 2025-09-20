Le bruit de l’air #3 – Une nouvelle création sonore en hommage à Pierre Schaeffer Parvis Gérard Hourbette Valenciennes

Matériel à prévoir : smartphone et casque audio

Début : 2025-09-20T00:00:00 – 2025-09-20T23:59:00

Fin : 2025-09-21T00:00:00 – 2025-09-21T23:59:00

Application musicale « Le Bruit de l’air #3 » d’Art Zoyd Studios

Et si le parvis émettait des sonorités ? À l’occasion des 30 ans de la disparition de Pierre Schaeffer, pionnier de la musique concrète, Art Zoyd Studios confie l’édition 2025 du Bruit de l’air à Syham Khelifi. Lauréate de l’appel à projet Études de bruit, elle capte les sons du Parvis Gérard Hourbette et des fréquences électromagnétiques inaudibles pour composer une oeuvre géolocalisée inédite. Une invitation à écouter autrement le réel, à découvrir via l’appli mobile « Le bruit de l’air », casque sur les oreilles.

Production / Réalisation Art Zoyd Studios

Avec l’aide du Phénix scène nationale et de la Ville de Valenciennes

Développement Collectif Mu et Art Zoyd Studios

Réalisateur en Informatique Musical Oudom Southammavong

Parvis Gérard Hourbette Boulevard Harpignies 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France +33 (0)3 27 38 01 89 Le parvis a été inauguré le 21 juin 2022, en mémoire de Gérard Hourbette (1953 – 2018), compositeur français qui a été le codirecteur artistique du groupe Art Zoyd de 1975 à 1997 avec Thierry Zaboitzeff puis directeur d'Art Zoyd et Art Zoyd studios de 1997 à 2018. Accès piétons, automobiles, bus, multiples parkings

© Art Zoyd Studios