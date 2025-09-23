Le bruit des autres Espace Culturel du Brionnais Chauffailles
Le bruit des autres Espace Culturel du Brionnais Chauffailles mercredi 8 avril 2026.
Le bruit des autres
Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Début : 2026-04-08 15:00:00
fin : 2026-04-08 16:00:00
2026-04-08
Marionnette Musique Familial, dès ans. Durée 0h40.
« Le bruit des autres » est un concert spectacle qui met en scène Lamine, une marionnette, dans sa rencontre avec deux individus-instrumentistes aux sonorités inouïes.
Aussi intrigué que dérouté, le choix s’offre à lui oser un dialogue ou refermer la porte à ce monde étrange ?
La rencontre presque initiatique aborde les thèmes de l’altérité, de l’écoute, ou encore de la relation à soi. .
Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 44 22 ecb@chauffailles.fr
