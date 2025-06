Le bruit des bottes – Romain Weintzem Escalier de l’Hermitage Nantes 22 juin 2025 17:34

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-11 –

Gratuit : oui Tout public

Installation – Romain Weintzem Construits dans les années 1930, puis reconstruits après la Seconde Guerre mondiale, les immeubles de l’Hermitage, en éventail sur la Loire et sur le port, optimisent l’espace et l’orientation. Entre ces immeubles, des escaliers et des espaces verts mettent en évidence les massifs rocheux du Sillon de Bretagne, avec des marches dessinées à même la roche. Les cinq « cours » entre les immeubles portent les noms de corsaires nantais : Jean de Crabosse, Julienne David, Commodore Guiné, Alexis Grassin, Chevalier Thiercelin. Sur l’un de ces escaliers aux proportions étrangement monumentales, Romain Weintzem place une vingtaine de paires de rangers qui progressent au fil des marches. Des chaussures de clown mènent le cortège. Les propriétaires des bottes, pourtant en pleine ascension, demeurent invisibles, fantomatiques. « Le bruit des bottes » est une expression communément utilisée pour qualifier la montée de l’autoritarisme. L’œuvre évoque l’escalade de la violence, le sentier de la guerre. Le groupe est dirigé par un clown, un fou qui use de sa position pour embarquer avec discipline un groupe dans un but qui semble bien flou. Usant de la représentation burlesque du défilé militaire, Romain Weintzem alerte avec « Le Bruit des bottes », œuvre forte et engagée, sur l’état de nos démocraties et la montée de l’extrémisme.

Escalier de l’Hermitage Nantes 44100