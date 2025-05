Le Bruit des cimes par La Turbine – Musée Manoli La Richardais, 8 juin 2025 14:00, La Richardais.

Ille-et-Vilaine

Le Bruit des cimes par La Turbine Musée Manoli 9 Rue du Suet La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 14:00:00

fin : 2025-06-08 16:40:00

Date(s) :

2025-06-08

Sieste sonore au pied d’un arbre

Dimanche 8 juin à partir de 14h

Le Bruit des cimes est une invitation à découvrir un territoire encore largement méconnu la canopée, en donnant à entendre, in situ, une matière documentaire et une écoute du paysage sonore en direct. Pour profiter de ce moment, il suffira de s’allonger et de tendre l’oreille…

Sur réservation à partir de 6 ans plusieurs créneaux disponibles (14h à 14h40 / 15h à 15h50 / 16h à 16h40) pour 30 personnes

Tarifs d’entrée au Musée ( 6€ plein tarif 3,5€ tarif réduit )

Coproduction Saison Culturelle de Dinan Agglomération, Conseil Départemental des Côtes d’Armor, Festival Les Esclaffades

Projet accueilli en résidence par le POLAU-pôle Arts & Urbanisme, la Maison du livre de Bécherel et le Centre de découverte du son de Carvan .

Musée Manoli 9 Rue du Suet

La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 18 72 79

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Bruit des cimes par La Turbine La Richardais a été mis à jour le 2025-05-22 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme