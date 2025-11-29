Le Bruit des Livres La Ferté-Bernard
Place de la Lice La Ferté-Bernard Sarthe
Les livres en spectacle chanson et littérature se rencontrent bien souvent. La Pulse à l’oreille met en scène un Troclivres.
Mise en scène Marie-Laure Thébault
Halles Denis Bealet
Tarif adultes 10€, enfant 6 à 16 ans 5€
Réservation 06-04-40-73-54 .
Place de la Lice La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 04 40 73 54 pulse.loreille.free.fr
