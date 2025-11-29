Le Bruit des Livres La Ferté-Bernard

Le Bruit des Livres

Place de la Lice La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Les livres en spectacle chanson et littérature se rencontrent bien souvent. La Pulse à l’oreille met en scène un Troclivres.

Mise en scène Marie-Laure Thébault

Halles Denis Bealet

Tarif adultes 10€, enfant 6 à 16 ans 5€

Réservation 06-04-40-73-54 .

Place de la Lice La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 04 40 73 54 pulse.loreille.free.fr

