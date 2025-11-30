Le Bruit des Livres La Ferté-Bernard

Le Bruit des Livres La Ferté-Bernard dimanche 30 novembre 2025.

Le Bruit des Livres

Place de la Lice La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 20:00:00
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-30

Les livres en spectacle chanson et littérature se rencontrent bien souvent. La Pulse à l’oreille met en scène un Troclivres.
Mise en scène Marie-Laure Thébault
Halles Denis Bealet
Tarif adultes 10€, enfant 6 à 16 ans 5€
Réservation 06-04-40-73-54   .

Place de la Lice La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 04 40 73 54  pulse.loreille.free.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Bruit des Livres La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2025-11-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude