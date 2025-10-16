LE BRUIT DES PIERRES Quai des Arts Argentan

LE BRUIT DES PIERRES

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 20:00:00

fin : 2026-03-11 21:00:00

Date(s) :

2026-03-11

Résister, peser, tomber, durer, rouler, consteller, s’effriter… notre rapport au monde vu à travers les pierres.

Une chorégraphie entre corps vivants et corps minéraux dessine un tableau qui réfléchit l’état du monde une terre blessée dans ses fondations, où l’avidité humaine domine, et où nous ne sommes plus sûrs que les choses tiennent.

Sur scène, humains et pierres évoluent dans un équilibre en suspension, fragile, où tout peut chuter à n’importe quel moment.

Dans ce monde en ruines, deux femmes cherchent, chacune à leur manière, à relever le ciel et à recréer du lien avec ce qui les

entoure. Pierres et corps se mélangent dans un rituel poétique et créent une danse sensorielle commune, comme pour raconter encore une dernière histoire pour retarder la fin du monde. .

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 39 69 00 contact@quaidesarts.fr

English : LE BRUIT DES PIERRES

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement LE BRUIT DES PIERRES Argentan a été mis à jour le 2025-10-16 par Terres d’Argentan Intercom