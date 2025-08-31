LE BRUIT DES PIERRES Mende

LE BRUIT DES PIERRES Mende mercredi 1 avril 2026.

LE BRUIT DES PIERRES

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : 6 – 6 – 16 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 20:30:00

fin : 2026-04-01 21:30:00

Date(s) :

2026-04-01

Collectif Maison courbe // Cirque aérien contemplatif

Des pierres, qu’elles soient rochers, cailloux ou cristaux, petites ou grandes, légères ou lourdes, composent le terrain de jeu du collectif Maison Courbe. Avec elles, les artistes ont créé un mobile géant, en suspension au-dessus du plateau, sur lequel performera une circassienne.

Petit à petit, elle s’élèvera dans les airs, après avoir arpenté le plateau avec sa complice.

Se racontent ainsi la rencontre entre le minéral et l’humain, et la place de ce dernier dans un monde qui risque de s’effondrer.

Ici, l’intellect laisse place au sensible, et le collectif Maison Courbe propose aux spectateur·ices un moment suspendu hors du temps, en résistance avec l’accélération des sociétés occidentales.

◥ Pour aller plus loin le livre La chute du ciel, coécrit par Davi Kopenawa, chaman et leader Yanomami (peuple d’Amazonie) et Bruce Albert, anthropologue français

—————————————————————————————————————-

Age Dès 6 ans

Lieu Théâtre de Mende

Durée 1h

Tarifs de 6 à 16€

Billetterie Office de Tourisme Intercommunal de Mende place du Foirail 04 66 94 00 23

—————————————————————————————————————-

Spectacle proposé en séance scolaire dans le cadre des Parcours Jeunesse.

—————————————————————————————————————-

Action culturelle Diffusion de l’émission créée lors de l’atelier Radio Coulisses, lundi 13 avril à 19h Sur 48 FM (94.1)

—————————————————————————————————————-

Mentions Distribution Conception, écriture, mise en scène Domitille Martin, Nina Harper et Ricardo Cabral · Interprétation Nina Harper, Domitille Martin · Régisseur général et plateau Vincent Van Tilbeurgh · Conseil dramaturgique Tristan Garcia · Conseil artistique Fragan Gehlker et Gaël Santisteva · Lumière Mariesol Kim · Musique Nova Materia (Eduardo Henriquez et Caroline Chaspoul) · Production Collectif Maison Courbe.

—————————————————————————————————————-

Voir toute la saison culturelle du théâtre de Mende sur le site web https://www.mende-coeur-lozere.fr/a-voir-et-a-faire/agenda-temps-forts/theatre-mende-saison .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement LE BRUIT DES PIERRES Mende a été mis à jour le 2025-08-31 par 48-OT Mende