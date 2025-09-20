Le Bruit du Renard Seloncourt
Le Bruit du Renard Seloncourt samedi 20 septembre 2025.
Le Bruit du Renard
Centre Culturel Seloncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 19:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Le Bruit du Renard Concerts de musiques actuelles
Rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la découverte musicale et de l’énergie live.
Au programme
• Lunar Fuzz
• Urban Sheep
• Wildation
• 2lapstogo
20 septembre 2025
Centre Culturel
A partir de 19
Une invitation à soutenir la scène indépendante et à partager un moment fort en musique.
Entrée libre et gratuite.
Restauration sur place .
Centre Culturel Seloncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 36 13 47
English : Le Bruit du Renard
German : Le Bruit du Renard
Italiano :
Espanol :
L’événement Le Bruit du Renard Seloncourt a été mis à jour le 2025-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD