Le Bruit du Renard Seloncourt

Centre Culturel Seloncourt Doubs

Le Bruit du Renard Concerts de musiques actuelles

Rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la découverte musicale et de l’énergie live.

Au programme

• Lunar Fuzz

• Urban Sheep

• Wildation

• 2lapstogo

20 septembre 2025

Centre Culturel

A partir de 19

Une invitation à soutenir la scène indépendante et à partager un moment fort en musique.

Entrée libre et gratuite.

Restauration sur place .

Centre Culturel Seloncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 36 13 47

