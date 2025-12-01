Le bruit du temps perdu Morlaix

Le bruit du temps perdu

33 Place Charles de Gaulle Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2026-01-26

Date(s) :

2025-12-12

Un recueil des tableaux et objets réalisés par l’artiste Mike Schertzer. Une célébration de deux ans d’activité de sa galerie et atelier Poetry is disaster. Vernissage le 12 decembre. .

33 Place Charles de Gaulle Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 33 07 40 54

