Le bruit du temps perdu Morlaix

Le bruit du temps perdu
33 Place Charles de Gaulle Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 18:00:00
fin : 2026-01-26
Date(s) :
2025-12-12
Un recueil des tableaux et objets réalisés par l’artiste Mike Schertzer. Une célébration de deux ans d’activité de sa galerie et atelier Poetry is disaster. Vernissage le 12 decembre. .
33 Place Charles de Gaulle Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 33 07 40 54
