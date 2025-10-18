LE BRUIT SPECTACLE DE CIRQUE, THÉÂTRE ET MUSIQUE LIVE SOUS CHAPITEAU Mazères-sur-Salat

LE BRUIT SPECTACLE DE CIRQUE, THÉÂTRE ET MUSIQUE LIVE SOUS CHAPITEAU Mazères-sur-Salat samedi 18 octobre 2025.

L’USINEUSE Mazères-sur-Salat Haute-Garonne

Début : 2025-10-18 20:00:00

2025-10-18

Spectacle tout public de 1h30 Ouverture du site 1h avant le spectacle en musique ! Buvette et restauration sur place Après le spectacle concert avec Mafia Matou!

Le Bruit est un doux mélange de rituels et d’histoires à (se) raconter, des histoires cachées que personne ne sait plus entendre.

L’action se déroule sous un chapiteau, dans un cirque à mi-chemin entre hier et demain. Les onze artistes, circasien.nes et musicien.nes donnent à voir des corps pluriels rappelant l’imagerie de Fellini ou de Pedro Almodovar, dans une sorte de bestiaire carnavalesque un homme-oiseau obnubilé par son envol, une prêtresse en extase poétique, l’histoire d’un amour capillotracté, un hybride mi-homme mi-cheval, un patron qui perd le contrôle, une machino-instrumentaliste aux allures féline… À la frontière du sauvage, tous explorent les confins de leur humanité et la porosité des espèces.

Le Bruit, c’est de la capillotraction, du funambulisme, du fil de fer, du trapèze Washington, des équilibres, des cascades, du clown… pour le côté cirque. Et du saxophone, de la guitare, de la basse, de la batterie, des claviers… pour le côté musical. Sonore, généreux, tendre et intempestif, Le Bruit est une ode au courage, une célébration pour aimer être ensemble, peu importe qui l’on est. Vos oreilles n’en croiront pas leurs yeux ! 10 .

L’USINEUSE Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie lebruit.billeterie@gmail.com

English :

LE BRUIT CIRCUS, THEATER AND LIVE MUSIC UNDER THE BIG TOP

German :

LE BRUIT ZIRKUS-, THEATER- UND LIVEMUSIKSHOW IM ZELT

Italiano :

LE BRUIT CIRCO, TEATRO E MUSICA DAL VIVO SOTTO IL TENDONE

Espanol :

LE BRUIT CIRCO, TEATRO Y MÚSICA EN DIRECTO BAJO LA CARPA PRINCIPAL

