LE BRUNCH DE LA TOUR Montpellier

Le dimanche 15 mars Le Brunch de la Tour , 2 services à 10h30 et 13h. 30 couverts par service seulement.

Imaginez-vous, entouré(e) de la beauté naturelle des parcs et jardins du domaine, savourant un brunch délicatement préparé par le Momy’s Montpellier.

Au menu un jus de saison ou cocktail du moment, un granola croustillant aux fruits frais, un plat salé, un dessert sucré, le tout complété d’une boisson chaude réconfortante.

Des ingrédients raffinés, service à table, mis en valeur par un grand café éthique de Simen Andersen (Dyade coffee).

Formule compète, 39e par personne

Sur réservation

Parking privé, accessible vélo, direct tram ligne 5 arrêt Estanove. .

5 Rue du Pas du Loup Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 6 89 22 66 63 contact@domaine-de-la-tour-montpellier.fr

English :

Sunday, March 15: Le Brunch de la Tour , 2 courses at 10:30am and 1pm. 30 covers per service only.

Imagine yourself surrounded by the natural beauty of the estate’s parks and gardens, enjoying a brunch delicately prepared by Momy’s Montpellier.

